Coronavirus, calano i malati per il sesto giorno consecutivo

Continua, per il sesto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a venerdì. I nuovi contagiati sono 2.357. Le vittime sono in tutto 26.384 con un incremento di 415 nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 2.622 guariti in più e per la prima volta sono in calo i malati in isolamento domiciliare (-535).