Coronavirus, Brusaferro: "Procedere verso riaperture ma con cautela"

Ansa

"E' importante procedere verso lo scenario di riaperture che tutti auspichiamo ma con grande cautela". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che "non esistono soglie definite per riaprire, ma esistono modelli e indicatori come il numero progressivo di popolazione vaccinata, la circolazione delle varianti e il livello che rende possibile il tracciamento di 50 casi per 100mila abitanti".