Coronavirus, Brusaferro: "Aumenta la velocità di crescita dei casi" 

Ansa

Nell'ultima settimana si registra "un incremento della velocità di crescita dei casi di Covid, come indica l'indice Rt che è sopra 1 in molte Regioni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, precisando che "la curva dei contagi ha rallentato la decrescita" e che "ci sono sovraccarichi per i servizi assistenziali con una classificazione del rischio di impatto Alta in molte Regioni".