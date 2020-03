Coronavirus, Borrelli: "Ospedale in fiera a Milano? Stiamo lavorando"

"Voglio ribadire che le esigenze sono state rappresentate e le difficoltà sono anche note. In particolare, per quanto riguarda le apparecchiature e il personale sanitario, stiamo risolvendo entrambe le cose. Anche in questo frangente si sta tenendo una riunione". Lo ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, rispondendo a chi gli ha chiesto eventuali sviluppi sulla realizzazione di un ospedale alla fiera di Milano. Segui la situazione in tempo reale.