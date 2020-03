Coronavirus, Borrelli: 8.514 contagiati, 168 nuovi decessi e 280 guarigioni

Sono 8.514 i malati di coronavirus in Italia, 529 in più di ieri; 877 sono ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione civile. Le vittime sono complessivamente 631, rispetto a ieri sono 168 in più, mentre le guarigioni delle ultime 24 ore sono 280. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.