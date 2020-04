Coronavirus, Borrelli: 3.951 i nuovi casi, 108 in meno in terapia intensiva

Sono 3.951 i malati di coronavirus in più registrati dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore. Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha precisato che "continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva (3.497, cioè 108 in meno) e dei ricoverati in ospedale (28.242 in tutto, cioè 157 in meno)". I morti sono stati 570 in più rispetto a ieri, mentre si contano 1.845 guariti in più. Segui in tempo reale gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui