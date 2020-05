Coronavirus, Bonafede: 204 positivi tra il personale carcerario

Tra il personale che lavora nelle carceri, 204 persone sono state accertate come positive al coronavirus. Si tratta, secondo i dati citati dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, di 28 unità tra il personale sanitario, 6 tra il personale amministrativo e 170 della polizia penitenziaria. "Delle 176 unità in carico a questa amministrazione - ha spiegato - 150 sono in isolamento a casa, 16 presso le caserme e 10 sono ricoverati". Due i decessi.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui