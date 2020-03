Coronavirus, Boccia: "Se Fontana avesse aspettato il governo sarebbe stato meglio"

Entreranno domani in vigore le ulteriori nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus. A "Stasera Italia weekend", il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia ha voluto precisare che la decisione non deriva da alcun tipo di aut aut: "Non siamo stati costretti dalle regioni - ha spiegato - il presidente Fontana ha ritenuto opportuno di firmare la sua ordinanza consapevole che sarebbe stata assorbita dalle nuove disposizioni di cui era a conoscenza. Se avesse aspettato sarebbe stato meglio per tutti".

Boccia ha poi precisato che si tratta di una decisione epocale e che il cosiddetto lockdown non era possibile: "Molti dicono di staccare tutto - ha detto il ministro -, ma se ci fosse davvero un interruttore per staccare tutto, salterebbe tutto. Non potevamo chiudere tutto: restano aperte solo le quattro filiere che ci consentono di sopravvivere".