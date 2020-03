Coronavirus, Bellanova: orari esercizi alimentari è garanzia

"Aver mantenuto inalterati gli orari dei mercati e supermercati di generi alimentari è garanzia di sicurezza e tutela per tutti, le lavoratrici e i lavoratori come i cittadini. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, aggiungendo: "Evitare gli affollamenti nei luoghi di vendita dei prodotti alimentari deve essere un vero e proprio diktat, e questo può accadere solo se le presenze si possono diluire e scaglionare". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui