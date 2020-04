Coronavirus, Arcuri: "Si continui a restare in casa"

Bisogna continuare a restare in casa "anche a Pasqua e Pasquetta". Lo ripete il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in conferenza stampa alla sede della Protezione civile. Arcuri ha invitato a "continuare a rispettare le misure restrittive" dicendo che "la fine di questa emergenza arriverà solo quando sarà scoperto il vaccino".