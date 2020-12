Coronavirus, altra giornata di passione: attesa per i "bollettini" dagli ospedali

Sale a 7 morti e 231 contagi il bilancio del coronavirus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige. Test su una donna di Bergamo a Palermo. Poritivo un medico italiano in vacanza a Tenerife. Controlli su un'altra italiana in Cile. Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena.