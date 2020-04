Coronavirus, allo studio "fase 2" per macroaree: verifica dopo 15 giorni

Riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio di coronavirus, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario, procedere a nuove chiusure. E' l'ipotesi su cui stanno lavorando gli esperti che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown. L'Italia verrebbe così suddivisa in 3 macroaree (nord, centro e sud) in base alla diffusione del contagio.

