Coronavirus, a Milano tanta gente in giro per shopping e aperitivo

I milanesi si godono gli ultimi giorni di libertà prima che in città, come in tutta la Lombardia, scatti la zona rossa da lunedì. Nel pomeriggio tante persone si sono riversate nelle vie del centro per fare shopping prima che i negozi abbassino le serrande. Altri hanno preferito passeggiare, mentre molti giovani si sono ritrovati alla Darsena per l'aperitivo da asporto. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine per evitare assembramenti.