Coronavirus, a Milano negozianti ancora senza mascherine e guanti

Milano è una città sempre più deserta e rispettosa delle misure imposte per contenere l'epidemia di coronavirus, purtroppo però ci sono ancora molti commercianti che non usano guanti e mascherine.

Le telecamere di "Striscia la Notizia" hanno sorpreso moltissimi negozianti al lavoro senza alcuna protezione: fruttivendoli, panettieri o macellai che maneggiano i prodotti a mani nude, senza alcuna protezione davanti a naso e bocca.

All'inviato del tg satirico che fa notare la grave violazione rispondono con le scuse più disparate come "mi si appannano gli occhiali e non vedo niente", "Io vendo la carne, mica parlo", oppure "i proprietari non vogliono che la metto".