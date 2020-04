Coronavirus, a Marano di Valpolicella il primo distributore automatico di mascherine e gel disinfettanti

Basta con le merendine, stop alle bevande (gassose e non). La priorità, nella primavera 2020, ancora in piena pandemia da coronavirus, è proteggersi, con mascherine e disinfettanti. Lunedì 4 maggio è la data attesa da milioni di italiani che da ormai quasi due mesi sono chiusi in casa per rispettare le regole imposte per contenere l'epidemia. Una "liberazione", che però bisognerà affrontare con prudenza. Ecco, quindi, che i distributori automatici, un tempo utili solo per snack e bevande, si "convertono". Il primo utilizzabile dai cittadini è a Varano di Valpolicella, nel Veronese, a pochi chilometri dal Lago di Garda, ed è il frutto del lavoro di tre imprenditori.