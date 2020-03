Coronavirus: 7.985 contagiati, 463 morti, 724 guariti

Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli, aggiungendo che le persone decedute sono 463, 97 in più dell'ultimo bollettino. Tra i positivi 4.316 sono ricoverati con sintomi, di cui 733 in terapia intensiva, e circa 3mila si trovano invece nella propria abitazione. In totale sono stati effettuati quasi 54mila tamponi. I guariti sono 724.

