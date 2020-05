Coronavirus, 174 morti in un giorno: dato più basso da oltre un mese 

Sono salite a 28.884 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 174 in un giorno: si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 210.717, con un incremento rispetto a sabato di 1.389 nuovi casi. Tra gli attualmente positivi 1.501 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 38 pazienti. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 81.654.