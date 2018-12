Corinaldo, "Francesco Totti vieni a trovare Michele": la catena social degli amici di uno dei feriti in coma

Dalla calca della discoteca di Corinaldo (Ancona) è stato estratto e portato in codice rosso, con altri 6 giovanissimi, all'ospedale Torrette di Ancona. Ora Michele Fiscaletti, giovane promessa marchigiana del calcio a cinque, lotta tra la vita e la morte. Ma i suoi amici non vogliono lasciarlo solo e appellandosi al suo grande tifo per la Roma hanno fatto diventare virale sui social la loro richiesta a Francesco Totti. "Il gesto più bello che potresti fargli - è l'appello rivolto all'ex capitano giallorosso - è venire in ospedale per vederlo, salutarlo e pregare per lui".