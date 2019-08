Coppia di amici scomparsa a Piacenza, si cerca nei boschi il "bunker" segreto dell'uomo

Per agevolare le ricerche è in arrivo anche un elicottero AB212 della Polizia di Stato da Bologna, che imbarcherà un tecnico del Soccorso Alpino e condurrà un sorvolo. Intanto gli inquirenti concentrano le indagini sull'auto di Massimo Sebastiani. La vettura, posta sotto sequestro, era stata trovata nel cortile dell'abitazione del 48enne ed è stata affidata alle analisi dei carabinieri del Ris di Parma.



Si stanno tentando di ricostruire gli ultimi movimenti dei due, in particolare di Sebastiani, dopo il pranzo di domenica insieme a Elisa in una trattoria della zona. A quanto si apprende la Honda Civic è stata ripresa nel pomeriggio di domenica da alcune telecamere di sorveglianza. E' stato anche lanciato un appello ai gruppi di vicinato: chi l'avesse avvistata, contatti le forze dell'ordine.



Lui forse si era invaghito di lei - Si scava sempre di più anche nella vita privata della coppia, per capire che tipo di legame avessero. Alcuni conoscenti sospettano che l'operaio si fosse invaghito di Elisa dopo averla conosciuta per il suo lavoro di assicuratrice nell'ufficio del padre, ma sembra che lei, invece, lo considerasse solo come un amico. A testimoniare la loro amicizia, nonostante una certa differenza di età, ci sono alcuni scatti insieme, sorridenti, che i carabinieri hanno trovato nelle perquisizioni nell'abitazione dell'uomo che è stata posta sotto sequestro. Al momento non vi sono persone indagate, ma solo un fascicolo contro ignoti, anche se una delle chiavi di lettura della storia potrebbe risiedere in testimonianze secondo cui il 45enne è stato notato a piedi, con gli indumenti bagnati, mentre domenica pomeriggio camminava da solo sul ciglio della strada provinciale che conduce a Sariano, una piccola frazione del comune di Gropparello, tra la val d'Arda e la val Chero.



Un tipo solitario che passava il tempo nei boschi - Continua il lavoro del soccorso alpino e degli agenti della polizia locale in mezzo ai boschi e tra i capanni abbandonati, in quell'ambiente impervio e ostile che invece, secondo chi conosceva ben Sebastiani, il 45enne frequentava spesso per raccogliere legna o per trascorrere il tempo libero. "Un uomo capace di adattarsi anche a situazioni estreme sia di caldo, sia di freddo e in luoghi impervi e inospitali", dice chi lo conosce, sottolineando come non fosse infrequente incontrarlo in maglietta e pantaloncini in pieno inverno in mezzo ai boschi. "Siamo molto preoccupati per Elisa, ma speriamo con tutto il cuore di riabbracciarla al più presto", dicono gli zii della ragazza, Stefania Dal Capo e Renzo Bonandin, presenti insieme a tanti altri amici e parenti al campo base allestito davanti alla chiesa del paese.