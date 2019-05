Cooperante italiano morto a Capo Verde, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio sul caso di David Solazzo, il cooperante 31enne morto il 1° maggio sull'isola di Fogo (Capo Verde) in circostanze ancora da chiarire. E' quanto si apprende dal legale della famiglia. Le autorità hanno inoltre disposto il sequestro e il trasferimento della salma al Policlinico Gemelli per svolgere una seconda autopsia dopo quella effettuata a Fogo.