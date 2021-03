Controlli dei Nas nei bar degli ospedali: irregolarità in più di uno su tre

ansa

Su 382 fra bar e servizi di ristoro situati all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati controllati dal Nas dei carabinieri, in ben 132 sono state riscontrate irregolarità. Le verifiche hanno portato alla denuncia di 10 titolari per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Elevate 128 sanzioni amministrative, per un importo di 125mila euro.