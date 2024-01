Crontroesodo, 3,5 milioni di italiani in viaggio nel weekend dell'Epifania

Si prevede circolazione sostenuta soprattutto in prossimità dei centri urbani e in particolare a Roma sul Grande Raccordo Anulare e a Milano lungo la SS36 "Del Lago di Como e dello Spluga". Traffico in crescita anche sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" con incrementi previsti del +20% nella giornata di venerdì 5 gennaio, +25% nella giornata di sabato 6 e + 30% domenica 7 gennaio.

Traffico monitorato h24

La presenza su strada di Anas è di 2.425 addetti in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Per rimanere informati sulla circolazione su strade e autostrade, l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale.