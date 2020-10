Continua il maltempo, allerta gialla in sei Regioni

Allerta gialla per il maltempo in sei Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Altre due vittime lunedì in Liguria, che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità. Ad Ancona al via il processo per l'alluvione di Senigallia del 2014, che vede tra gli otto imputati anche l'ex sindaco e neoconsigliere regionale Mangialardi.