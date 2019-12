Consulta, il mafioso che non parla non può essere punito

Il detenuto per un reato di mafia può essere "premiato" se collabora con la giustizia ma in caso contrario non può essere "punito" ulteriormente, negandogli i benefici riconosciuti a tutti. La presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza acquisisce elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l'associazione criminale. Lo ha stabilito la Consulta.