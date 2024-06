Duplice omicidio a Fano: il figlio della coppia uccisa ha confessato

Dopo un lungo interrogatorio in cui ha risposto con molti "non ricordo", avrebbe confessato il figlio della coppia uccisa a Fano, sul litorale pesarese. Si trova in stato di fermo ed è stato portato in carcere per omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà. La mattanza nella villetta di via Fanella potrebbe essersi consumata tra le 7.30 e le 8.30: le vittime sono Giuseppe Ricci, 75 anni, trovato con la testa fracassata da un corpo contundente, e la moglie Luisa Marconi, 70 anni, soffocata forse per strangolamento.