Arrestato pesarese condannato per stupro: era evaso dai domiciliari

È stato arrestato in Umbria Federico Marcelli, 49enne pesarese condannato per stupro nei confronti di due sue ex compagne, che il 15 novembre era evaso dai domiciliari strappandosi il braccialetto elettronico.

L'uomo stava scontando le due condanne, a sei anni e a quattro anni e quattro mesi, avute in primo grado e confermate in appello, nella casa della madre a Chiusa di Ginestreto (Pesaro e Urbino). La sua latitanza dopo poco meno di un mese si è interrotta.