Concorso Ministero della Difesa 2024: 1.100 assunzioni, domande e requisiti

- 100 posti come assistente ai servizi di supporto (Codice FT35);

- 50 posti come assistente ai servizi di vigilanza (Codice FT37);

- 4 posti come assistente sanitario (Codice FS41);

- 45 posti come assistente tecnico per l’informatica (Codice FT45);

- 124 posti come assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT47);

- 100 posti come assistente tecnico per la cartografia e la grafica (Codice FT48);

- 25 posti come assistente chimico – fisico (Codice FT49);

- 15 posti come assistente tecnico artificiere (Codice FT50);

- 100 posti come assistente tecnico per l'edilizia e le manutenzioni (Codice FT51);

- 32 posti come assistente tecnico nautico (Codice FT52);

- 100 posti come assistente tecnico per l'elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT53);

- 200 posti come assistente tecnico per le lavorazioni (Codice FT54);

- 105 posti come assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice FT55).