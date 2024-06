Concorso magistrato tributario 2024, 146 posti: requisiti e come fare domanda online

Per poter candidarsi al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; possesso dei diritti civili e politici; condotta incensurabile; idoneità fisica all'impiego; posizione regolare nei confronti del servizio di leva. Inoltre, bisogna essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; diploma di laurea in Scienze dell’economia (classe LM-56) o Scienze Economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Infine, bisogna essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Il concorso può essere tentato al massimo per tre volte.