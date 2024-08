Concorso autisti Ministero della Giustizia 2024: 1.000 posti, requisiti e domanda

Come già spiegato, per candidarsi al concorso basta essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Per quanto riguarda gli altri requisiti, sono quelli comunemente richiesti nei concorsi, e cioè: essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Ue, oppure avere un diritto di soggiorno. Avere compiuto i 18 anni, possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; avere una condotta incensurabile e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale. Non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. Non avere riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Per i cittadini di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. Inoltre, a tutti è richiesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni.