Concorso Agenzia delle Entrate 2024, 30 posti da funzionari: requisiti e domanda

Sì. Infatti, nel bando di concorso si esplicita chiaramente che per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze

dell'Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33), Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18). Oppure bisogna possedere un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge. In alternativa, bisogna possedere una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Al concorso possono partecipare anche coloro che hanno conseguito la laurea all'estero, ma il titolo deve essere riconosciuto equipollente. Oltre ai titoli indicati, è necessario un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, e per i concorrenti ladini anche della lingua ladina. Questo attestato deve essere riferito al diploma di laurea ovvero al livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Infine, è richiesto un certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici, ottenuto non prima di 6 mesi prima dell'invio della domanda e rilasciato dal Tribunale di Bolzano.