Concorso Agenzia delle Dogane 2024: le domande scadono il 12 marzo

Ultime ore per partecipare: in palio 564 posti da funzionario. Lo stipendio è di circa 1900 euro al mese. Cosa bisogna sapere

La maggior parte dei posti è accessibile a chiunque sia in possesso di una laurea almeno triennale. Per i funzionari tecnici, invece, è richiesta l’iscrizione all’Albo dell'ordine degli Ingegneri.

Scade alle 23:59 del 12 marzo la possibilità di candidarsi al concorso per 564 funzionari dell'Agenzia delle Dogane specializzati in competenze tecniche, della comunicazione e tributari.

Concorso Agenzia Dogane 2024: il bando Il bando di concorso dell'Agenzia delle Dogane è stato pubblicato lo scorso 12 febbraio e prevede il reclutamento, sull'intero ambito territoriale italiano e a tempo pieno e indeterminato di diversi funzionari. I posti sono stati suddivisi in tre codici concorso. In particolare, il bando riguarda: 487 posti per Funzionario amministrativo tributario (ADM/FAMM); 5 posti per Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione (ADM/COM); 72 posti per Funzionario tecnico professionale esperto nel settore delle accise (ADM/ING).

Accise - Agenzia Dogane e Monopoli: che cos'è? L’ADM è una delle 3 agenzie fiscali - insieme all'Agenzia del Demanio e all’Agenzia delle Entrate - che lavorano con il Ministero delle Finanze. Ha diverse competenze: si occupa del sistema doganale italiano, regola il gioco pubblico, contrasta il gioco illegale (anche mediante l'app gioco sicuro), contrasta la ludopatia che nel nostro Paese colpisce sempre più persone, come nel caso delle multe ai gestori delle spiagge coi calciobalilla, verifica le licenze degli operatori nell'ambito territoriale del nostro Paese, controlla la distribuzione, produzione e vendita di tutti i tabacchi lavorati, controlla la regolarità delle imposte sui tabacchi, controlla le merci sia in ambito extra tributario che tributario, si occupa di gestire i laboratori chimici, promuove società private e consorzi, pubblica ogni anno il Libro Blu, cioè il rapporto sul gioco d’azzardo in Italia.

Come si entra all'Agenzia delle Dogane? Periodicamente, come annunciato anche negli scorsi mesi nell'ambito del piano per "svecchiare" la pubblica amministrazione, vengono banditi i concorsi pubblici. Questa volta verranno assunti 564 funzionari.

Che cosa fanno i funzionari dell'Agenzia delle dogane? Svolgono funzioni di polizia giudiziaria e tributaria: operano negli spazi doganali e, su delega dell’Autorità giudiziaria, sull’intero ambito territoriale e contrastano l’importazione, l’esportazione e la circolazione delle merci sospettate di contraffazione (come nel caso del maxi-sequestro di pizze provenienti dalla Cina). Sono in grado di verificare e accertare violazioni e reati che riguardano il settore delle dogane.

Quanto guadagna un funzionario dell'Agenzia delle Dogane? Lo stipendio annuo è di 23.501,93 annui, pari a 1.958,49 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal Contratto nazionale di lavoro, come l'indennità di amministrazione.

Quanti posti sono disponibili e quali sono i profili richiesti? Dei 564 posti da Funzionari, 14 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Come previsto dal bando, le procedure selettive saranno tre. La prima per 487 posti, di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano, riguardanti la Famiglia Professionale Funzionario Amministrativo Tributario. La seconda per 5 posti presso le Strutture Centrali riguardanti i Funzionari Amministrativi Tributari esperti in comunicazione. L'ultima per 72 posti, di cui uno riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano, da inquadrare come Funzionari Tecnico Professionali esperti nel settore delle accise.

Concorso Agenzia Dogane 2024, requisiti specifici: basta il diploma per i 564 posti da funzionari? Per tutti e tre i codici di concorso sono richiesti i seguenti requisiti specifici: la cittadinanza italiana; la maggiore età; il godimento dei diritti civili e politici; il possesso dell’idoneità fisica; i titoli di studio e requisiti indicati nel bando (per tutti i profili basta la laurea di primo livello; per i funzionari tecnici, invece, è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri); non essere stati destituiti da un impiego pubblico; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non avere riportato condanne penali.

Come compilare la domanda per il prossimo Concorso Agenzia delle dogane e dove inviarla? Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente in modalità telematica sull’apposito Portale unico del reclutamento “inPA”. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Spid, Cie o Cns. Le domande possono essere inviate fino alle 23:59 del 12 marzo 2024.

Come si svolge il concorso? La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una orale. Per i codici ADM/FAMM e ADM/COM è prevista anche una eventuale prova preselettiva.

In cosa consiste la prova scritta? I candidati alla selezione per i codici concorso ADM/FAMM e ADM/ING dovranno svolgere un test di 50 domande a risposta multipla. Il tempo concesso è 90 minuti. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Per il codice di concorso ADM/COM, invece, la prova scritta, della durata di 90 minuti, consisterà in un test di 25 domande a risposta multipla più la compilazione di un testo scritto.

Come si svolgerà la prova orale Dopo avere superato la prima parte della selezione rispondendo ai test con domande a risposta multipla, i candidati saranno ammessi alla prova orale. Quest'ultima consisterà in un colloquio interdisciplinare con quesiti per l'accertamento della preparazione del candidato, con particolare riguardo alla classe di concorso scelta e la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste. Verterà su tutte o alcune delle materie indicate nel bando.

Cosa studiare per l'Agenzia delle dogane? Per quanto riguarda la prova scritta, per tutti i profili è richiesta una preparazione accurata su materie specifiche, come diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, economia politica, e altro ancora, a seconda del profilo prescelto.

Per la prova orale verranno poste domande su fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale con specifico riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. Verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Concorso Agenzia delle Dogane 2024: c'è un manuale per studiare? Sono in vendita diversi libri per prepararsi al concorso.

Quali sono le materie da studiare per la classe di concorso ADM/FAMM Per i posti di Funzionario amministrativo tributario, la prima parte della selezione, cioè la prova scritta, verterà sulle seguenti materie: Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del Codice civile), diritto dell’Unione europea, economia politica e contabilità aziendale. La prova orale riguarderà tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta.

Inoltre, tutte o alcune delle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale con specifico riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. Verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Quali sono le materie da studiare per la classe di concorso ADM/COM Per il profilo di Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione, le materie d’esame per la prova scritta sono: Tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e sui canali social, teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, legge 7 giugno 2000, n. 150 concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, teoria e tecnica della comunicazione, normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso, normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per la prova orale tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta più le seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale con specifico riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. Anche in questo caso verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Quali sono le materie da studiare per la classe di concorso ADM/ING Per il profilo di Funzionario tecnico professionale (esperto nel settore delle accise) la prima parte della selezione, cioè la prova scritta, verterà su Principi, fondamenti e applicazioni di fisica generale, con particolare riferimento alla termodinamica, alla meccanica e alla misura delle grandezze fisiche; principi, fondamenti e applicazioni di metrologia; principi, fondamenti e applicazioni di elettrotecnica; principi, fondamenti e applicazioni delle principali macchine elettriche e termiche; nozioni generali sulle principali fonti di energia e sulle loro trasformazioni, dalla fase di approvvigionamento a quella di utilizzo finale, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e rinnovabile; nozioni generali di chimica, con particolare riferimento ai bilanci di materia e di energia, alle modalità di calcolo delle rese di lavorazione e alla determinazione analitica dei parametri di impiego in impianti industriali e macchine.

Per la prova orale è previsto un colloquio interdisciplinare volto a verificare la conoscenza, oltre alle materie della prova scritta, anche di: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale con specifico riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, la lingua inglese e utilizzo dei personal computer e delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.