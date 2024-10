Concorso medici Inps 2024: 1069 posti, requisiti e come fare domanda online

Per candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (oppure appartenere a una delle tipologie previste dall'art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.); avere compiuto 18 anni; godere dei diritti civili e politici; possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste. Inoltre, bisogna non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale. Non bisogna essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Per i candidati stranieri è necessaria la conoscenza adeguata della lingua italiana, che verrà valutata durante un colloquio.