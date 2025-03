Cona (Ferrara), usano lo "snus" in classe: due 13enni in ospedale

Lo snus, una miscela di tabacco, contiene anche nicotina. La sostanza, che appunto si mette in bocca tra il dente e la gengiva per assumerla oralmente, è consumata soprattutto nei Paesi nordici, in Svezia e Norvegia, ma recentemente si è diffusa anche in Svizzera. Il tabacco da fiuto è invece tabacco in polvere che viene aspirato con le narici. E' molto irritante per le mucose del naso.