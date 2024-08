Comprare casa: 10 consigli per trovare quella dei sogni

Inutile mettersi a cercare casa se non si hanno le idee chiare. Il risultato sarebbe una gran confusione, e magari un grosso sbaglio del quale ci si potrebbe pentire in futuro. Meglio fermarsi un attimo a riflettere e stabilire prima quali sono le proprie necessità: vogliamo un appartamento o una villetta, vivere in un grande condominio oppure in una casa per due, tre o al massimo quattro famiglie? In una grande città, in campagna circondati dalla natura o in un piccolo centro urbano vicino a quello dove si lavora? E ancora: la casa dei sogni deve avere un giardino, una terrazza, deve essere moderna? Meglio definire quello che si desidera, in modo da concentrarsi solo sulle case che si avvicinano a questi requisiti e circoscrivere la propria ricerca.