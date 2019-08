Como, rissa nella notte in pieno centro: gravi due uomini

Due uomini di 23 e 30 anni sono rimasti feriti in modo serio in una rissa avvenuta nella notte in pieno centro a Como. Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. I due, che hanno riportato ferite multiple a testa, collo e torace, causate da vetri di bottiglia, sono stati soccorsi dopo l'1:30 nel parcheggio di Villa Olmo e portati all'ospedale Sant'Anna di Como.