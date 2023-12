Como, professoressa abusiva insegna per 20 anni con solo il titolo di terza media

A Como una professoressa ha insegnato per 20 anni con solo il titolo di terza media. A indagare sulla vicenda è il programma di Rete 4 "Fuori dal Coro" che ha raggiunto telefonicamente la donna senza però ottenere particolari spiegazioni. Per i suoi anni di servizio come professoressa abusiva di inglese e tedesco, Viviana Mazzoni avrebbe ricevuto stipendi pari a 250mila euro.

Dopo vent'anni la Corte dei conti della Lombardia ha condannato la professoressa abusiva a risarcire la pubblica amministrazione degli stipendi incassati. "Come è possibile che non se ne siano mai accorti? Ora c'è il rischio che questi soldi non li vedano più" ha commentato un cittadino ancora incredulo che la donna sia riuscita a insegnare con solo il titolo di terza media, girando svariate scuole della provincia di Como. "Non è sempre immediato fare il controllo di un titolo, può succedere che qualcuno dichiari il falso" ha aggiunto la preside di una scuola in cui la donna avrebbe insegnato.