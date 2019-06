A VENIANO 17 giugno 2019 13:05 Como, giovane muore accoltellato alla festa del paese | Confessa un 47enne: ha ucciso per un gavettone Eʼ successo in un parco a Veniano. Una lite per futili motivi degenerata in tragedia

Un 25enne è morto nella notte a Veniano, nel Comasco, dopo essere stato accoltellato in un parco durante la festa del paese. E' rimasto coinvolto in una lite per futili motivi. Ferito gravemente, è stato soccorso e accompagnato in codice rosso in ospedale, dove però è morto. Il ragazzo si chiamava Hans Junior Krupe, con genitori olandesi, ma nato e cresciuto nel Comasco. Arrestato un 47enne, che ha confessato dopo un lungo interrogatorio.

Delitto per un gavettone? - L'omicidio di Hans Junior Krupe è avvenuto per futili motivi. La vittima avrebbe importunato Gabriele Luraschi, 47 anni, poi arrestato in flagranza per il delitto, anche tirandogli addosso dell'acqua nei pressi di una fontanella. La lite è poi degenerata fino all'accoltellamento. Diverse le testimonianze raccolte dai militari oltre alle immagini registrate dal sistema di sorveglianza della zona.