Como, coppia annegata nel lago: i due erano ancora vivi nell'abitacolo | Estremo tentativo di salvarsi a 15 metri di profondità

Stando a questi primissimi dettagli, riporta il Giorno, Algeri avrebbe seguito esattamente le indicazioni di ciò che si deve fare per un salvataggio in queste situazioni, così come era stato addestrato a fare: mantenere i finestrini alzati per impedire che l’auto venga invasa da acqua che impedisce di liberarsi attraverso un passaggio stretto, e cercare di aprire una portiera per garantirsi un varco di uscita. Ma a quel punto, è subentrato qualcos’altro, che solo l’autopsia potrà stabilire, per arrivare a definire anche questo aspetto della causa di morte dei due sfortunati giovani.

Nel fascicolo di indagine, come è noto, sono finite anche le dichiarazioni secondo cui il trentottennesi era lamentato di problemi all’accensione dell’auto, non meglio specificati. Si radica sempre di più la convinzione che quel balzo in avanti verso il lago sia stato causato da un evento esclusivamente accidentale, anche se è ancora presto per capire se riconducibile a un problema dell’auto o a un errore umano.