Colico (Lecco), auto finisce nel lago: muore una donna

A Colico, in provincia di Lecco, un'auto con tre persone a bordo è uscita di strada precipitando per decine di metri e cadendo nel lago di Como.

Una donna è morta mentre gli altri due occupanti sono stati portati in ospedale in gravissime condizioni. Per Manuela Spargi, 56 anni, non c'è stato nulla da fare, mentre il marito di 60 anni, e un parente di 79 anni sono stati soccorsi e portati in ospedale. La prima ipotesi per l'incidente è un errore di manovra del guidatore commesso nell'area di parcheggio nei pressi della vicina abbazia di Piona. Saranno le perizie a dover chiarire l'accaduto.