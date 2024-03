Coldiretti: per il pranzo di Pasqua spesi oltre 2 miliardi di euro

Per il pranzo di Pasqua gli italiani hanno speso quest'anno oltre 2 miliardi di euro.

È il dato stimato da Coldiretti/Ixè, secondo cui l'86% dei nostri connazionali ha trascorso le festività a casa propria o da parenti e amici, mentre il 9% ha deciso di andare in un ristorante o in un agriturismo e il 3% ha optato per un picnic all'aria aperta. La spesa complessiva si è mantenuta sostanzialmente sui livelli dello scorso anno.