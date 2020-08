Coldiretti: in Italia 500 roghi in due mesi, danni ad ambiente ed economia

Con quasi 500 incendi da nord a sud, in due mesi, è un'estate di fuoco per l'Italia con pesanti danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. E' l'allarme lanciato da Coldiretti, in relazione all'ultimo violento rogo che sta devastando l'area di Budoni in Sardegna. Le zone più colpite, secondo l'associazione, sono Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio, Calabria, Campania, Umbria e Basilicata, con migliaia di ettari bruciati e animali morti.