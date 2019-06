Coldiretti, gratis 100mila albicocche in Campania: "Meglio regalarle che svenderle"

Sono più di 100mila le albicocche che verranno regalate dalla Coldiretti Campania ai turisti e ai cittadini di Sorrento, Pozzuoli e Salerno. L'iniziativa vuole denunciare le speculazioni in atto nelle campagne dove la frutta viene pagata agli agricoltori pochi centesimi al chilo. "Meglio regalare la frutta per aiutare a combattere il caldo piuttosto che svenderla al di sotto dei costi di produzione" spiegano dalla Coldiretti.

Per la protesta è stata scelta la Campania perché una delle regioni più colpite dal fenomeno, che riguarda però tutta la penisola. "L'albicocca - sottolinea la Coldiretti - è il simbolo della mobilitazione, perché vittima di gravi distorsioni di mercato lungo tutta l'Italia".



Se nelle campagne la frutta è sottopagata, i consumatori non hanno sconti. I prezzi nei negozi si moltiplicano fino a quattro volte a causa del grande caldo che, d'altra parte, aumenta anche i consumi. Nonostante l'Italia sia leader nella produzione di albicocche, secondo l'analisi della Coldiretti i prodotti provenienti da Francia, Spagna e Grecia hanno invaso comunque i mercati.



Il consiglio dell'associazione degli agricoltori per aiutare il territorio è quello di verificare l'origine nazionale della frutta, acquistare prodotti locali o comprare direttamente dagli agricoltori.