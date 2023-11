Cnr: 12 milioni di donne italiane sono state vittime di violenza almeno una volta nella vita

"Sensibilizzare popolazione per contrastare tendenze a normalizzare"

"Analizzando le motivazioni, il 50,3% afferma che l'atto non era perseguibile per legge; il 16,6% afferma di aver perdonato e/o giustificato il proprio aggressore; l'11,3% non voleva più pensare più all'accaduto; il 9,8% non ha denunciato per vergogna; il 7,1% per paura dell'aggressore, il 6,8% per sfiducia nel sistema giudiziario e il 6,6% per paura di non essere creduta. Dati, questi, che indicano chiaramente quanto sia importante diffondere la conoscenza del fenomeno e sensibilizzare la popolazione per contrastare le tendenze a normalizzare dal punto di vista culturale le esperienze legate alla violenza".