Clochard di 40 anni morto di freddo in stazione a Varese

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un'area dismessa retrostante la stazione di Varese, in piazzale Kennedy.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un senzatetto che in quella zona aveva trovato rifugio. Il 40enne potrebbe essere morto per ipotermia viste le temperature rigide toccate nella notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della Questura. L'autorità giudiziaria disporrà tutti gli accertamenti del caso, esame autoptico compreso per determinare con esattezza le cause del decesso.