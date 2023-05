Clima, Istat: sale la preoccupazione dei cittadini per i cambiamenti

Aumenta anche la preoccupazione per l'effetto serra, arrivata al 37,6% contro il 34,9% del 2021. Preoccupano meno invece umore, inquinamento elettromagnetico e deterioramento del paesaggio. Cresce l'attenzione verso il risparmio delle risorse come energia (69,8%) e acqua (67,6%).

I cambiamenti climatici preoccupano di più gli abitanti del Nord (59,8%) rispetto a quelli del Sud (51,8%). Anche l'inquinamento delle acque è maggiormente sentito dagli abitanti delle regioni settentrionali (39,9%) che da quelli del Mezzogiorno (35,2%). I residenti del Centro e del Mezzogiorno sono più preoccupati per i rifiuti (42,4% nel Mezzogiorno, 41,9% nel Centro e 37,4% nel Nord) e per l'inquinamento del suolo (23,4% al Sud e 19,9% al Nord). Nelle regioni del Nord si rileva una percentuale più elevata rispetto alla media nazionale di persone che hanno abitudini virtuose legate alla mobilità: il 52,3% fa attenzione a non adottare comportamenti di guida rumorosi (44,8% nelle regioni del Mezzogiorno) e circa il 20% sceglie mezzi di trasporto alternativi all'auto privata o ad altri mezzi di trasporto privati (14,4% nel Mezzogiorno). Nelle regioni del Centro si nota una maggiore attenzione nel leggere le etichette dei prodotti (35,8% contro il 33,5% del Mezzogiorno) e acquistare prodotti biologici (16,0% rispetto al 12,9% del Nord). I residenti nel Mezzogiorno si distinguono invece per l'elevata frequenza di acquisto di alimenti e prodotti locali (26,9% contro 19,8% del Nord).