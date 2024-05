Strage di Civitella, il ministero avvia l'iter per i risarcimenti

Dal ministero dell'Economia arriva il primo sì ai risarcimenti per gli eredi delle vittime della strage nazista di Civitella in Valdichiana (Arezzo), avvenuta il 29 giugno 1944.

L'avvio dell'iter riguarda un fondo Pnrr aperto per liquidare i danni alla famiglia dell'avvocato Roberto Alboni, nipote di Metello Cesarini. La procedura per la liquidazione riguarda 900mila euro, come disposto dalla sentenza del 2008 di condanna all'ergastolo di Max Josef Milde, ritenuto unico colpevole dell'eccidio.