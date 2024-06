Cividale Mantovano, operaio muore incastrato tra i rulli di un macchinario

Un operaio di 34 anni è morto in una fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano, durante il turno di lavoro. L'operaio sarebbe rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario. Inutile i soccorsi dei colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. E' l'ennesimo incidente sul lavoro in Italia nel giro di pochi giorni.