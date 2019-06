Cittadella, l'intimo delle vigilesse stabilito dal nuovo regolamento

Sul look delle vigilesse, a Cittadella (Padova) non si scherza. Il nuovo regolamento della polizia locale, appena approvato in consiglio comunale, stabilisce non solo uniforme e taglio di capelli, ma dice la sua anche in fatto di intimo. Mutandine e reggiseno dovranno essere sempre di un colore tale da non essere visibili sotto i vestiti. Collant obbigatorio anche d'estate, per non venir meno al decoro.