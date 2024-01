Città a 30 km/h, a Bologna in due settimane incidenti diminuiti del 21%

"Si tratta di un primo trend che riteniamo positivo - è il commento dell'assessora Valentina Orioli - anche se siamo consapevoli che i dati statisticamente più consolidati li avremo dopo un periodo più lungo, di circa sei mesi". Perché questa tendenza possa consolidarsi "Bologna deve continuare ad andare più piano come ha dimostrato di poter fare in queste prime due settimane, con la consapevolezza che, dati alla mano, anche nella nostra città comportamenti più prudenti e velocità più basse possono veramente fare la differenza nel salvaguardare l'incolumità di tutte e tutti sulla strada", aggiunge.

I dati incoraggianti

Sono diversi gli studi che mostrano come a velocità più basse corrispondono strade più sicure: cioè, meno km/h uguale meno incidenti (e meno vittime). Una ricerca dell'International Transport Forum, un'organizzazione intergovernativa che si occupa a livello mondiale dei trasporti e della loro sicurezza, evidenzia come a una diminuzione della velocità del traffico veicolare corrisponda una diminuzione del numero di incidenti e della loro gravità. In particolare,un aumento dell'1% della velocità media comporta un aumento del 2% degli incidenti con feriti, un aumento del 3% degli incidenti gravi e mortali e un 4% in più di incidenti mortali.