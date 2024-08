al lavoro i vigili del fuoco Cisternino (Brindisi), esplosione in un trullo: un uomo trovato morto sotto le macerie, ferita una donna

Rinvenuto senza vita il 55enne rimasto per tre ore sotto i detriti. Una 53enne che si trovava nella struttura è stata trasportata in codice rosso in ospedale. La deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas